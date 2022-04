Karine MOSS - LAGRANGE

Forte d'une expérience de 11 années en assistance et conseil juridique auprès des entreprises, je suis actuellement responsable du pôle Droit des affaires du Cabinet d'expertise comptable CAEC. Je suis également spécialisée en fiscalité des entreprises.



Juriste de formation, mon rôle au quotidien est de conseiller et d’accompagner nos clients, entrepreneurs et dirigeants de sociétés, dans toutes les étapes de la vie juridique de leur entreprise (création, transmission, restructurations, changement de statut juridique, accompagnement quotidien et annuel) et de leur apporter une expertise sur les problématiques qu'ils rencontrent en matière de droit des sociétés, de contrats commerciaux et de fiscalité.



Cette fonction m'a permis d'acquérir une certaine polyvalence (tous les secteurs économiques sont concernés, avec leurs spécificités) en matière de conseil et de stratégie juridique.



Ma fonction implique également un rôle de supervision et de conseil auprès des deux juristes sous ma responsabilité, mais également de suivi de la relation client. Bien évidemment, pour les dossiers les plus importants ou délicats, j'interviens toujours directement afin d'apporter mon expertise.



Une des convictions que j'ai acquises dans le cadre de mon parcours professionnel est l'importance de l'aspect relationnel et de l'écoute, quelle que soit son interlocuteur, impliquant la capacité d'apporter une réponse adaptée aux besoins du client.



Dynamique, motivée et ambitieuse dans le cadre de mes fonctions, je suis en quête de nouvelles rencontres professionnelles, qui pourraient enrichir mon expérience professionnelle. En effet, je souhaite continuer à progresser et avancer dans mon parcours professionnel.



