Karine MOTISI

Je suis responsable Pédagogie et Ingénierie de formation.

Spécialisé en relation client, management de proximité et développement personnel.

Pour l'ensemble des collaborateurs de Teleperformance France, et auprès d'entreprises de différents secteurs d'activités (Banque, Assurance, Tourisme, Services, industrie...)

15 ans d'expérience dans le monde de la formation pour adultes.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Management