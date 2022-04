Karine MOUHÉ

Gestion du Support aux Ventes

Gestion de la Demande:

* Collect forecasts from subsidiaries and Distributor, marketing phase in / out data (Products / countries, relevant market data intelligence, production capacity parameters,

* Participate / Follow up the launch of new products

* Gather inventory / expected incoming goods / expected outgoing goods data

* Clear inventory issues / troubleshooting (Overstocking, Stockout, difficulties to ensure goods availability,...)

* Discuss / Retreat Forecasts, integrate other inputs data in calculation model

* Order dispatching / Demand planning calculation (Rough Prod. / Supply order), generate detailled and refine Prod. / Supply order

* Set up, follow and regularly update the minimum and maximum stock levels by 3PL

* Exceptions management: Arbitrate on what is to be delivered when and to who

* Evaluate forecasts quality

* Communicate gathered forecasts to controlling and customer management

* Participate to master plan definition for demand and production (Long Term);Issuing and transfering the high level production and supply planning (Production order); Generate emergency production order

* Monitor, support and improve the forecasting process, train, support and help internal customers (ensure punctuality and accuracy of forecasts)



• Gestion (logistique amont, accueil, supports) visites clients et formations internes/externes

• Organisation congrès et séminaires internationaux, gestion administrative du Centre de support et de Formation International

• Suivi des résultats et des indicateurs d’activité hebdomadaire, mensuel et annuel

• Gestion des contrats client, contrats de confidentialité, de distribution, liste de prix,...

• Supervision de l’équipe Administration des Ventes Export (4 personnes)

• Participation aux projets internationaux de réorganisation de l’entreprise (Expertise ADV)

• Interface avec les distributeurs et clients étrangers, ainsi que les filiales du groupe à l’étranger.



Assistance commerciale / Marketing Direct

• Secrétariat cinq commerciaux : offres de prix, vérification proposition, mise en page des dossiers, interface Achat/Commerce

• Gestion Marketing direct (mise en place des mailings, relance et suivi : cadence bimensuelle sur une cible de 500 à 3000 prospect et clients)

• Préparation événements commerciaux, salons ; du mailing à l’organisation événementielle physique

• Contact des partenaires référencés, suivi des actions commerciales.



Responsable Administration des Ventes France

• Gestion d’un portefeuille de commande de 34 Millions d’Euros

• Création et Management du département avec un service de 4 personnes

• Intégration du risque client en amont de la commande

• Gestion de 4 sites de production sur l’Europe (France et Italie)

• Plaque tournante des grands comptes nationaux (volume, BFA, contrats, …)

• Mise en place de statistiques et d’indicateurs d’activité (CA, MAD, risques financiers, …)

• Gestion du fichier client, des contrats cadres, de la prise de commande, de la facturation, des avoirs et bons de retour.

• Interface entre le réseau commercial France (15 agences, 25 commerciaux) et la Direction Commerciale

• Etablissement rapport d’activité mensuel et tableaux de résultats (analyses statistiques.



Communication

• offre de prix, planning, prise de rendez-vous, études marketing, mise en place de bases de données, ...

• Responsable de la communication : conception publicité avec agences, choix des médias, objets publicitaires, mailings d'information produits, ...

• Responsable de la documentation : gestion de l'ensemble des catalogues produits, conception de la documentation, traitement PAO, mailings nouveautés, ...

• Préparation et participation salon : choix du stand (Interclima), logistiqu



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationnelle

Allemand

Anglais

Anglais courant

Autonomie

Dynamisme

Espagnol

Esprit d'équipe

Goût du contact

Lotus

Microsoft Navision

Microsoft Pack Office

Polyvalence

Réactivité

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

SAP