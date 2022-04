Karine MOUSSINEAU

Ecrivaine, j'accompagne dans l'écriture à titre privé ( biographies) ou professionnel ( rédaction du contenu d'un site internet), anime des ateliers jeux d'écriture pour jouer avec les mots et libérer de façon ludique la parole et l'expression).



Numérologue, je réalise des thèmes numérologiques en m'appuyant sur la date de naissance, le ou les prénoms et le nom de naissance. Chaque chiffre trouvé, les lettres étant elles aussi réduites à des nombres, révèle les talents à disposition mais aussi les peurs, les comportements erronés et notamment ceux familiaux que l'on reproduit de génération en génération et qui peuvent nous emprisonner et nous empêcher de pleinement nous réaliser.

Le thème permet ainsi de mieux se connaître.



Mes compétences :

Rédaction

Ecoute, Analyse des besoins