Karine MOUTIER

Technicienne de réseaux informatique débutante, je cherche a acquérir de l’expérience et des connaissances plus poussées dans ce domaine.



Mes compétences :

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Responsive Web Design

eCommerce

Cascading Style Sheets

HTML

Microsoft Excel

Microsoft Word

Android Studio

AngularJS

Eclispe

Full Stack

Java

JavaScript

Linux

Microsoft C-SHARP

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

MySQL

Network Attached Storage

Personal Home Page

SQL

Symfony

jQuery