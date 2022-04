Karine, Muriel YESSAD

Professionnelle expérimentée et diplômée en Communication.



La Communication est ma passion et mon métier.

Mon objectif est d'apporter mes connaissances théoriques et pratiques en matière de Communication aux entreprises, afin de participer à leur efficacité et leur rayonnement par la mise en oeuvre de leurs objectifs stratégiques :

Expérience du pilotage de la stratégie de Communication globale d’une organisation ; bonne connaissance du fonctionnement des institutions et élus régionaux ; réelles compétences rédactionnelles ; maîtrise de l’organisation d’événements.



Master2 en Communication des Organisations, Licence et Maîtrise de Journalisme, BTS de Communication et de Publicité ; avec une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le journalisme et la Communication.



Mes compétences :

Collectivités locales

Communication

Ecriture

Ecriture journalistique

Evénementiel

Rédactionnel

Responsable communication

Stratégie