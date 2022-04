Karine MUSSET

Depuis 1998 chez BNPParibas Personal Finance, spécialiste du crédit.



Chef de projet à La Direction Technique et à la MOA entre 2001 et 2006 - Déploiement des nouveaux postes de travail pour le Réseau France - Evolution du Systéme d'Information Client pour la partie après-vente et recouvrement.



De 2006 à 2012, Responsable organisation et des flux client sur le Centre de Relation Clientèle de Marseille -Métier du Service Client. Création du CRC.

Missions et objectifs : garantir les résultats (suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs - management transversal) - garantir une organisation optimale, planification des effectifs, analyse des flux) - Amélioration permanente des nouveaux process et outils, notamment CRM.

Méthode: innovation participative, Actions RSE, Amélioration Continue, efficacité opérationnelle.



Depuis avril 2012, Chef de Projet à la Direction du Développement du Marché des Particuliers.