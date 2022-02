Karine PARC

Après plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans l'Assistanat de Direction et l'Export, j'ai crée KAP IMPACT en 2006, société de conseil et d'organisation de séminaires en France et à l'étranger,d'événements privés et entreprises, de voyages d'affaires et d'agrément.



Le concept KAP IMPACT :

Recevoir, découvrir le monde, se réunir et marquer les esprits sans se ruiner !



Sur un plan plus personnel, je suis une grande passionnée de Musique, d'Art et de voyages. Je parle l'anglais,l'allemand et l'espagnol et j'ai des notions d'italien.



J'ai vécu à Londres et à Berlin, villes où j'aime retourner assez régulièrement pour me ressourcer.



Mes compétences :

Voyages