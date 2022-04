Guillaume DORVAUX

Bonjour,



Coach professionnel certifié et Ingénieur INSA de formation spécialisé en Management de l'Environnement, je suis entrepreneur salarié au sein de la coopérative d'activités OXALIS.



Depuis 3 ans, j'accompagne et je facilite la transition :

- des structures, vers des acitivités durables valorisant l'humain et l'environnement ;

- des hommes et des femmes vers leur écologie intérieure.



J'accompagne des entreprises, collectivités, associations, notamment via une offre d'accompagnement à la résilience d'entreprise. Je travaille en réseau avec de nombreux partenaires (Oxalis, Université du Nous, Transition Network).



Informations et contacts sur mon site Internet :

http://gd-ecoressources.fr/



Cordialement.



Mes compétences :

Animation

Coach

Coaching

Développement personnel

Écologie

Energie

Environnement

Formation

Humour

Musique

Nature

Sécurité