Béatrice PONCIN

J'accompagne des dirigeants, des équipes, des organisations de l'économie sociale et solidaire lors de traversées de changement, de difficultés relationnelles, de repositionnement de projet ou de modes d'organisation…

Cet accompagnement permet d'explorer, analyser, clarifier des pratiques professionnelles ou des situations organisationnelles, de soutenir la mise en place de processus de coopération et de démarches participatives, de transmettre des méthodes et de structurer à partir de situations organisationnelles, de faire des choix et d'acter des décisions ou encore de vivre une dynamique de changement.

Il est propice à tout travail collectif car faire ensemble nécessite une attention aux relations et de la méthodologie.



Je m'appuie sur mes expériences de direction, gestion, développement et animation de la vie coopérative d'Oxalis pendant plus de vingt ans, de l'accompagnement de nombreuses structures, de mes engagements dans l'éducation populaire et les coopératives ainsi que dans mes formations (entre autre DESS expertise ESS et coaching).



Auteure :

- un roman "Comme un rhizome", Editions La Cheminante, sept 2015

http://www.beatriceponcin.net/ #!commeunrhizome/c178u

- animer et participer : "Plaisir d'être en réunion", sept 2010 http://www.beatriceponcin.net/ #!plaisir-etre-en-reunion/c18ge

- entreprendre autrement : Salarié sans patron ?" mai 2004 http://www.beatriceponcin.net/ #!salariesanspatron/c2qo

- l'histoire d'une entreprise pluriactive : "Trajectoires indicibles", "mai 2002 http://www.beatriceponcin.net/ #!trajectoires/cpkf

Ouvrages disponibles sur mon site http://www.beatriceponcin.net ou aux Éditions du Croquant http://www.atheles.org/editionsducroquant/ ou en librairie



Mes compétences :

Economie sociale et solidaire

Accompagnement

Ecriture

l'expérience