Karl-Stephane COYAULT

Professionnel de l'Univers de l'enfance depuis près de 20 ans, je recherche un nouveau challenge à Hong-Kong dans les domaines suivants :



- Développement de Produits / Marques:

Sourcing d'“open items”, identification des meilleurs fabricants OEM/ODM, gestion des développements depuis le cahier des charges jusqu’à la livraison dans les délais impartis et au meilleur cout, en conformité avec les normes en vigueur.



- Brand Marketing:

Formulation et mise en œuvre de vos stratégies de marques

• Identification des marchés à fort potentiel, évaluation des risques, et des potentiels. –



Développement des ventes:

• Formulation de campagnes Marketing 360 et actions commerciales destinées à développer les ventes dans la zone APAC, via l’ensemble des canaux de distribution (Distributeurs, Agents, Grossistes, Détaillants and E-tailer)

• Déploiement des structures locales destinées à supporter cette croissance.



Résident Permanent de Hong-Kong, je possède un visa de travail valide et suis disponible immédiatement pour des missions courtes ou longues, sous contrat ou en free-lance.



Mes compétences :

Asia

Brand Management

Développement commercial

Europe

FMCG

Jouets

Management

Marketing

Puériculture

Sales

Sales team management

Team management

Sourcing international

Conseil