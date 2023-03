Karl THIEFINE

Sarthe Développement (association loi 1901) est l'interlocuteur des entreprises sarthoises ou désirant s'implanter en Sarthe

Croissance, développement, implantation, reprise ou transmission... telles sont les options stratégiques que l'entreprise peut choisir. A chacune, nous apportons nos conseils et nos expertises.



1/ Implantation et développement



* Offres de sites d'implantation industriels, tertiaires, logistiques

* Solutions immobilières et foncières

* Transmission, croissance externe

* Réseaux de prescripteurs

* Suivi des projets d'entreprises

* Compétences filières : numérique, automobile, logistique, agro-alimentaire, énergie, services aux entreprises...



2/ Ingénierie financière et aides



* Analyse financière

* Etudes personnalisées

* Exonérations fiscales

* Conseils/montages des dossiers d'aides : immobilier d'entreprise, capital-risque, Fonds de Garantie Sarthe, emploi, croissance externe, mobilité...



3/ Mises en relation/partenariats ...



* ... financiers : banques, investisseurs...

* ... commerciaux

* ... experts juridiques et fiscaux

* ... bureaux d'études, architectes

* ... fournisseurs, sous-traitants

* ... centre de transfert de technologies, incubateurs

* ... université, laboratoires

* ... centres de formation

* ...



Localisation : Le Mans - France