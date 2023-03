Karl VERGER

Mon réseau actif est sur linkedin : https://www.linkedin.com/in/karlverger



Innovateur, Entrepreneur, Intrapreneur. Pluridisciplinaire, j'apporte mon envie, mon énergie et mon savoir faire sur l'ensemble de la chaine de valeur, de la conception par le design à la mise en marché en passant par le marketing et les nouvelles technologies.



Au fur et à mesure des années passées à concevoir, piloter et promouvoir des offres innovantes à forte valeur ajoutée, j’aborde aujourd'hui sereinement tous types de challenges.



Une devise : toujours tout droit



Spécialisations : WEB, Mobile, IOT, Stratégie, Innovation, Marketing, Stratégie Digitale, Nouvelles technologies, Business Model, Conseil, business développement, prévoyance, assurance, banque.



Mes compétences :

Web 2.0

Direction de projet

Créativité et méthodologie

Business developpement

Innovation

Marketing

Gestion d'entreprise

Architecture logicielle et objet

Avant ventes et conduite de projets

Nouvelles technologies

Dématérialisation

JAVA J2EE

Business development

CRM

WEB

Signature électronique

SEPA

Gestion de la relation client

Banque