Bonjour,

Passionnée d'informatique et par le développement web (front et back) c'est naturellement que j'ai commencé avec le PHP et que maintenant je suis sur une stack javascript. Actuellement en poste, je reste à l'écoute d'opportunités sur Nantes.



Mes compétences :

The gimp

JEE

JAVA

PHP5

Administration réseaux

Eclipse

MySQL

XHtml&Css

Linux

Wordpress

PhpMyAdmin

MongoDB

Node.js

Express.js

Bootstrap

Ember.js

JavaScript

Jira

AngularJS

Microsoft SQL Server

LESS

Electron JS