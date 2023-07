Katell TROEDEC

Diplômée en juillet 2014, je suis actuellement à la recherche d'un poste en crèche ou dans l opportunité de pouvoir créer une structure d accueil petite enfance.

Je reste ouverte à toute proposition de poste dans d'autres domaines.

Depuis mon diplôme, j'ai travaillé dans différents secteurs afin de me créer une expérience significative: réanimation pédiatrique, chirurgie pédiatrique, psychiatrie, bloc opératoire , addictologie et recherche clinique et actuellement pedopsychiatrie en unité d internat de semaine

Ancienne aide soignante pendant 5 ans, j'ai aussi l'expérience de d'autres secteurs tel que la rééducation-réadaptation, l'EHPAD, la psychiatrie, la réanimation , les EVC, la chirurgie, l’hémodialyse.



Mes compétences :

Infirmière

Aide soignante