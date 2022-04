Clement RENAUT

Je m’appelle Clément. Je suis champ-ardennais d’origine mais j’habite maintenant en Alsace, à proximité de Strasbourg. Je suis marié à une femme adorable qui m’a donné deux superbes filles (pour le moment).



Pendant plusieurs années, j’ai connu la folie du travail dans la capitale. Du TGV Reims-Paris matin et soir et du métro en complément et puis un jour, j’ai rencontré celle qui a changé ma vie ! La photographie ! (Avouez que vous pensiez que j’allais dire « ma femme » ! ).



La photo, c’est le seul domaine créatif, artistique et maintenant professionnel où j’arrive à m’épanouir et où travail rime avec plaisir ! Ca fait presque 10 ans maintenant que je vis un appareil à la main et 2 ans que j’ai eu l’opportunité d’en faire mon métier.



Il n’y a qu’avec la photographie que j’arrive à exprimer ma vision du monde, à rendre les gens heureux et donc beaux, à créer des univers, à capturer la vie, les émotions,… Bref, à vivre et à être fier de ce que je fais.



Je travaille principalement en numérique, mais je fais aussi de la photographie argentique dès que je peux. Le travail de la pellicule, avec des appareils plus vieux que moi, me donne un plaisir fou. A tel point que je pense de plus en plus à intégrer l’argentique dans mes prestations.



Sinon pour vous en dire un peu plus sur moi, sachez que j’suis plus rock’n’roll que techno, Harley que Yamaha, alcool que tabac, science fiction que eau de rose (mais j’ai lu 50 nuances pour pas mourir idiot), Batman que Robin, Xbox que PSx. J’ai vu 25 fois à la poursuite d’octobre rouge et je connais Wayne’s World par coeur ! Excellent non ?! :) Par contre, j’aime pas les imposeurs d’idées, les gens agressifs, les méchants avec les enfants, les extrémistes, le père fouettard, les épinards, les navets (en tout genre), les touts petits chiens et les power rangers !



Je pourrais vous écrire des tonnes de choses ici mais je préférerai vous les dire de vive voix, donc si vous souhaitez en savoir plus, n’attendez plus et contactez moi.



Mes compétences :

Développement commercial