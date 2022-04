Soumaya TAIBI

Je suis étudiante en Maitrise de Controle de Gestion et Audit Financier . Je souhaiterai exercer un stage au sein d un cabinet d 'expertise comptable . Mon objectif étant de pratiquer tous mes acquis théoriques au sein d'un cabinet de grande renommé et par la suite d'apporter des solutions concrètes et conseiller les entrepreneurs dans le domaine fiscale , comptable ...



Je suis une personne ambitieuse et travailleuse.Je m'adapte facilement à l'environnement de travail.



Mes atouts:



* Esprit critique, rigueur

* Doté d'un esprit logique

* Un esprit rationnel ...

Je suis actuellement à la recherche d'un stage en comptabilité en alternance ou en contrat de professionnalisation de 4 mois environ afin de parfaire mon savoir et acquérir tous les outils de la gestion d'une entreprise . Je suis aussi intéressée de travailler en tant qu'assistante de controleur de gestion dans une entreprise industrielle.

Etant disponible immédiatement en Ile-de-France





Mes compétences :

Finance

Gestion

Droit des affaires

Contrôle de gestion

Conseil

Management

Expertise comptable

Corporate finance

Fiscalité

Analyse financière

Audit

Marketing stratégique

Gestion de trésorerie

Stratégie financière

Ingénierie Financière