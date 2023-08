Kathleen BONNEFOY

Après l'obtention d'un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalité, je désirais me lancer dans la vie professionnelle en vue d'enrichir mes connaissances théoriques, pour appréhender au mieux le domaine des entreprises.



Grâce à mon expérience auprès de la Direction de l'Animation des Politiques Publiques et notamment du Bureau de l'Action Economique, au sein de la Préfecture des Vosges, j'ai pu appréhender l'ensemble des problématiques rencontrées par les entreprises du territoire vosgien et grands groupes implantés localement. J'ai pu mettre à profit mes connaissances et enrichir celles-ci au travers de divers domaines que je ne connaissais pas.



Actuellement en recherche active d'un emploi, je souhaiterais pouvoir obtenir un poste dans le domaine juridique, en cabinet ou toute autre structure au service des entreprises. Je ne souhaite qu'une seule chose: que l'on me laisse ma chance et m'aide à mettre en pratique les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mes études et de mon expérience professionnelle.

Mes recherches se basent sur le secteur géographique de l'Isère, plus précisément à Vienne (38200) et ses alentours (50km).



A l'heure actuelle, je suis entrain de faire des démarches afin d'effectuer une Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, option Fiscalité, sous forme d'un contrat de professionnalisation, à la rentrée universitaire 2017/2018. Je suis donc à la recherche d'une entreprise ou d'un cabinet d'expert-comptable qui souhaiterait m'accompagner dans cette démarche. N'hésiter pas à me contacter.



