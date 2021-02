Diplômée d'un double cursus en Economie parcours Ressources Humaines et Droit du Travail à Paris Diderot.



J'ai aujourd'hui différentes expériences dans le domaine des Ressources Humaines :



J'ai pris en charge le recrutement et le suivi des candidats (au sein de différents secteurs), mis en place des partenariats écoles, organiser des salons et suivi de carrières. Je suis également gestionnaire de paie.