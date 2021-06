Katia ALBERT

Après avoir dirigé des colonies et des centres aérés, l'éducation spécialisée était une évidence pour moi ! Au bout de 10 ans de pratique dans ce milieu, mon identitée professionelle étant clairement identifiée alors, je me suis orienté sur ce qui me passionne depuis 20 ans maintenant, la relation.



J'ai donc ouvert ce Cabinet en Relation d'Aide.



Lors de mes rencontres avec des personnes venant chercher de l'aide, j'utilise l'Approche Centré sur la Personne, mèthode de Carl Rogers qui est un peu mon mentor. Cette approche se base sur 3 qualités du praticien, Authenticité, Non jugement et Empathie



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Ecoute

Empathie