Katia BRINDEJONC

Forte d'une expérience de plus de 15 ans dans la gestion de projets dans divers secteurs d'activités (météorologie, spatial, aéronautique, santé, téléphonie, expertise et assurance), je souhaite à présent mettre à profit mes compétences au sein d'une nouvelle entité et participer à de nouveaux challenges.



Piloter des projets, planifier et gérer des ressources, élaborer des tableaux de suivi financier, faire des reporting, animer des groupes de discussion, être à l'écoute du client, contribuer à l'amélioration continue et mettre à jour les indicateurs (KPI), participer au ROI, mettre en place des actions pour pallier aux risques, être moteur dans la conduite du changement sont mes atouts pour contribuer à l'efficience de vos projets.



Par ailleurs, titularisée d'un Master en Management et Systèmes d'Information (Toulouse Business School) depuis septembre 2012, je participe à l'amélioration de votre système d'information à l'aide d'outils collaboratifs et je contribue à la création de la valeur au sein d'un groupe.



Besoin d'un collaborateur dynamique, impliqué et à l'écoute du client, n'hésitez pas à me contacter afin que je vous expose mon projet professionnel.



Mes compétences :

MS PROJECT

Visio

SAP

Cahier des charges

Schéma directeur

Gestion de projets

Cloud computing

Systèmes d'information

Methode agile

Amélioration continue

Conduite du changement

Planification de ressources

Management