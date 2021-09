Katia MIELCZAREK - THÉRAPEUTE

"Une infinité d'impressions sensorielles & corporelles ne sont pas conscientisées et agissent sur nous depuis notre naissance, et même avant"... F. Lewin.

La psychologie corporelle débloquera des mémoires en remontant à la racine d'émotions, de peurs ou de colères.

Il y a eu Freud, il y a eu Jung et il y a eu Reich. Et Gerda Boyesen, une psychologue clinicienne et kinésithérapeute qui a repris les travaux de Reich.

La psychothérapie repose, en fonction du diagnostic et en accord avec la personne, sur un échange verbal, une lecture du corps et des massages quand la situation le permet. Des constellations familiales sont également proposées.

Enfant, adolescent, adulte.



Scientifique de formation universitaire, moi-même maman de deux jeunes femmes, j'ai décidé d'entamer une psychothérapie à 48 ans et de reprendre des études longues en entrant à l'Ecole de psychologie biodynamique.



Membre du réseau APPB Association Professionnelle de Psychologie Biodynamique. Je suis régulièrement supervisée.



Mes compétences :

Communication scientifique

Média training

Psychothérapie

Psychologie

Massages biodynamiques