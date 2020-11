Katie DABRIGEON

Généraliste de la fonction Ressources Humaines, j'ai la volonté de valoriser sa dimension à la fois stratégique et opérationnelle, en apportant la valeur ajoutée nécessaire à lévolution de lentreprise et au développement des collaborateurs.



Convaincue que des salariés heureux contribuent significativement à la performance de lentreprise, jaime donner du sens et mettre les valeurs humaines au cœur des relations lorsque jaccompagne les managers et les équipes.



Forte dun parcours enrichissant de 5 ans au Club Med au sein de 7 villages différents (entre 150 et 430 collaborateurs selon le village), je madapte très rapidement à un nouvel environnement, des objectifs challengeants et de nouvelles équipes.