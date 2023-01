Kavita DAVID

FORMATION



2008/20009 Faculté d'Economie et de Gestion - (Univ de Picardie Jules Verne)

Licence Professionnelle Assistante Export en alternance chez Faiveley Transport Amiens



2008 Lycée H.Wallon de Valenciennes BAC +2

Brevet de Technicien Supérieur Assistante Secrétaire Trilingue



2004/2006 Université d?Artois, ARRAS et Université du Mont Houy, VALENCIENNES

Licence d?anglais niveau BAC+1





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



13/05/2019 à aujourd'hui

Material Packaging Delivery Assistant

- Gestion de la partie qualité sur des matériaux d'emballage

- Contact régulier avec les fournisseurs

- Elaboration des plans d'action pour la résolution des problemes qualité et les différents défauts





15/09/2015 au 13:05/2019 Procter & Gamble Amiens

Assistante Approvisionnement:

- Gestion des stocks – Inventaire

- Détecter tout risque de rupture d'approvisionnement et trouver des solutions en cas de rupture éventuelle

- Estimer les capacités des fournisseurs à donner le rendement attendu au niveau des coûts, des délais, de la qualité et de la quantité de produits fournis à l'entreprise

- Dimensionner les stocks de sécurité par rapport aux besoins clients et au taux de service défini

- Gestion de la formation dans le cadre d'un plan de délocalisation en Pologne





07/04/2010 au 15/09/2015 Procter & Gamble Amiens

Agent Ordonnancement produits finis et matière premieres (Long terme et Court terme)

- Organiser et optimiser les plans de production sur différents types de produits (dosettes, bouteilles tous types de formats) à partir de la demande clients, de la capacité de production disponible et des stocks

- Etre l’interface entre les différents services de l’entreprise internes (supply chain) + externes (à l’international)

- Anticiper et réagir face aux différents problèmes (prises de décisions et d’initiatives, leadership)

- Analyse du RCCP (Overview of Rough Cut Capacity Planning), Inventaire

- Réapprovisionnements vers les différents Centres de Distribution en Europe et dans le Monde

- Lancement de nouvelles initiatives produits sur les différents marchés



26/10/2009 à 01/04/2010 Trioplanex France - St Ouen Picardie - Assistante ADV

- Affretements

- Préparation des listes de prelevements

- Etablir les documents transport relatifs aux exigences pays

- Assurer les suivis administratifs des factures transport



27/10/2008 au 15/08/2009 Faiveley Transport Assistante commerciale ADV

- Enregistrements de commandes (revues de contrat) et cotations (devis) suite à des demandes de prix

- Création d’une base de données (tableaux Excel d’environ 2000 lignes chacun), de tous les prix

des différents articles pour un client de 2006 à 2008 afin d’estimer le prix moyen de chaque famille d’article

- Faire des offres de prix aux clients (devis) et gestion d’appels d’offres

- Faire des demandes de prix aux sociétés sœurs (en anglais)





23/07 au 11/08 2007 Office de tourisme de CAMBRAI (emploi saisonnier)

Agent d'accueil à titre auxiliaire (adjoint administratif)

- Accueil des visiteurs, Renseigner les personnes sur les activités possibles, les curiosités à voir et la gastronomie?

- Accueil Téléphonique et Gestion (classement, rangement ?)

- Encadrement d'enfants pour les différentes activités et visites



21/05 au 30/06 2007 DORCAS S.L (Stage en Espagne)

- Création et mises à jour de bases de données

- Elaboration de lettres commerciales en anglais, français, espagnol

- Mailings en anglais et espagnol

- Réclamation clients

- Traitement de commande, bons de livraison, facture? (Service Export)





COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Langues : Anglais niveau intermédiaire (lu, écrit, parlé)

Espagnol niveau correct (lu, écrit, parlé)



Informatique : Logiciels : Pack office - Sénior Guess Pro (logiciel internee factures), Outlook, Movex, Mapics (AS400), COUPA, internet



Mes compétences :

Logistique

Informatique

International

Commerce

Microsoft Excel

SAP PM PRO

SAP

Microsoft Office

Microsoft Excel 2000

Mapix

Lotus Notes/Domino

Cognos Impromptu

Supply Chain

Rough Cut Capacity Planning

Microsoft Outlook

Mapics

IBM AS400 Hardware

Facturation

COUPA