Kebira MIKE

De formation initiale commerciale, le relationnel et la communication ont toujours eu pour moi un sens particulier. C'est pourquoi en 1998 j'ai choisi d'intégrer les centres de relation client en étant convaincu que l'avenir était dans le management de la relation client, une autre vision du relation ship.

Très vite j'ai su que j'étais dans mon élément en qualité de conseillère dans un 1er temps, puis de superviseur (AGF, Téléshopping...). Je fût totalement convaincu de ma passion pour le management opérationnel au poste de Responsable d'activité (Orange),.

Cherchant toujours de nouveau défi, j'ai évolué à l'Off shore comme Responsable qualité Formation (Samsung, Citroën...). Ce poste m'a beaucoup appris tant sur moi que sur mon métier. Nous avons tous une même réalité mais des visions différentes.

L'expérience d'expatrié a été très formatrice, mes fonctions antérieures m'ont permises de mieux appréhender chacune des activités dont j'avais la charge, Recruter, Former, Manager, Montée en compétence des managers...Sur le site.

A mon retour je fût en charge de la formation Communication Positive Des Managers de e-lasers France en qualité de consultante externe. J'ai mis en application lors de cette expérience un module de formation manager à la carte que j'ai conçu. Ce module à pour particularité d'être sous forme de Carte, 22 au total. Toutes portent un message sur les fondamentaux d'une communication positive, mais le véritable intérêt réside dans le travail sur soi demandé à chaque participant pour une compréhension durable. Ceci m'a amené à créer une agence marketing à taille humaine, qui aura vécu 24 mois avant de subir la crise, nous avions comme clients des Artisans, Commerciaux...Nous prospections des Leads auprès de Particuliers et Professionnels.

Et jusque là j'étais en poste comme Manager Sénior (Nespresso) en charge du management des superviseurs, du respect des indicateurs de productions, de nos engagements contractuel, du pilotage de l'activité, de la gestion des reportings et tableau de bord, du pilotage financier.....

Disponbile actuellement, je recherche une opportunité de mettre mon savoir-être et savoir-faire CVM/CRM acquis tout au long des ces années chez les leaders du marché, au service d'une structure qui sera apprécier, l'engagement, l'unité, la transparence, l'enthousiasme....des valeurs et attitude dont je suis proche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Pilotage de projets jusqu'à la mise en produc

Gestion du stress

Compte de résultats

Organisation et stratégie

Outsourcing

Organisation du travail

Offshore

Gestion de production

Gestion des compétences