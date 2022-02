Kelly SONEL EDOUARD

Diplômée de la Licence RH et Relations sociales du Centre National des Arts et Métiers, j’ai acquis depuis plus de 3 ans une compétence approfondie en recrutement pour le compte d’un grand Groupe de services à la personne.



J'ai eu l'opportunité d'agir dans tout le cycle de recrutement depuis la description des offres jusqu’à la sélection des candidats (entretiens, rédaction des mails de refus et intégration des salariés recrutés).



Ma capacité à gérer de grands volumes de recrutement (30 cv par jour) et à réaliser des reporting d’activité me permettent d’assurer le suivi et le recrutement des meilleurs profils.



En tant que Chargée de Recrutement, j’ai toujours eu pour ambition de contribuer à la meilleure visibilité de mon entreprise sur son secteur par l’animation du réseau partenarial et par la participation aux salons de recrutement.



Mes qualités d'organisation et mon sens du contact me permettent de comprendre la demande des clients (internes et externes) et d’encadrer les collaborateurs.



La combinaison de ces expériences et de ces qualités fait de moi une candidate rapidement opérationnelle et dynamique.



Mes compétences :

Sourcing

Rédaction et diffusion de l’offre

Ouverture d’une cellule de recrutement

Recevoir les candidats en entretien

Formalités d’embauche

Renseigner le personnel sur la législation sociale

Collecter les besoins en formation du personnel

Accueillir les nouveaux salariés

Contrôler les bulletins de salaires

Suivre le traitement des mesures disciplinaires

Saisir les éléments des paies

Développer un portefeuille de clients/prospects

Elaborer les plannings sur informatique

Evoluer les besoins d'un client

Suivre et renseigner les documents administratifs

Suivi des heures de travail pour la facturation

Accueil physique et téléphonique des clients

Animation d'équipe et de réseau partenarial

Encadrer une équipe d'intervenantes à domicile

Suivre les éléments de paiement des commandes

Contrôler l'application du règlement intérieur

Contrôler les justificatifs

Animation des entretiens collectifs

Rédiger ensuite un compte rendu descriptif

Définir le poste et le profil du candidat

Sélectio