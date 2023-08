Kenza NOURELLIL

Etudiante mobile, curieuse et avide d'apprendre, j'ai acquis de fortes compétences dans les différents domaines du commerce, mais également en langues étrangères et interculturalité. Ce qui représente un atout car j'ai pour ambition de travailler dans une dynamique internationale.



De nature créative, j'ai une passion pour les nouvelles technologies, le cinéma et la musique. Hobbies qui ont vite guidé mon chemin vers le domaine du marketing. Egalement curieuse, j'ai envie d'apprendre toujours plus sur différents domaines ! En ce sens je suis ouverte à toute opportunité pour enrichir mes compétences !



Mes compétences :

Communication culturelle

Marketing produit

Autonomie

Stratégie digitale

Achats

Tourisme

Gestion

Droit

Economie

Brand management

Gestion de projet