Kevin Barnabé N ZONDO

De formation technique en génie civil et métiers de l' eau,

j’ai plus de 15 années d’expérience de terrain et de bureau d’études en réseau eau potable, assainissement et VRD. Des compétences dans



- le suivi des planifications issues des schémas directeurs EU et AEP ;

- la responsabilité du suivi technique et coordination des prestations réalisées par des entreprises prestataires ou gestionnaire des réseaux ;

- le suivi des travaux de création des réseaux EU et AEP ;

- la participation à la conception et évaluation des projets de travaux neufs et de réhabilitations ;

- le suivi technique, administratif, réglementaire et budgétaires des travaux (EXE-DET-AOR) ;

- l’assistance à la rédaction des DCE ;

- l’assistance à l’élaboration budgétaire et la programmation annuelle des travaux ;

- etc.



*Rigoureux, organisé, méthodique et consciencieux

*Bonnes qualités relationnelles interne et externes (administrations, entreprises)

*Aptitudes au travail en équipe



Mes compétences :

Assainissement

Hydraulique urbaine

VRD

Bâtiment