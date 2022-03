Kevin BUREAU

De nature dynamique et combative, je demeure rarement inactif.

Sportif invétéré et travailleur assidu, je ne me reposes pas sur mes acquis.

L'apprentissage et la remise en question sont mes moteurs quotidiens pour aller de l'avant.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Marketing stratégique et opérationnel

Orientation Client et sens de la qualité opération

Capacité d’adaptation et d’animation de réseaux

Autonomie et capacité d’influence

Organisation et Planification

Analyse et Jugement