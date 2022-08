Kévin DIGNAU

Bienvenue sur mon profil !



Qui suis-je ? Quelles sont mes formations ? Mes expériences à l'international ? Mes expériences professionnelles ? Mes passions ?



Pour le savoir, je vous invite à parcourir cette page et, si vous êtes intéressé par mon profil, que vous souhaitez me parler de vos projets, n'hésitez pas à me contacter.



Bonne visite !



Mes compétences :

Prospection et suivi de clientèle

Marketing digital

Communication

Négociation

Gestion opération import export

Management international

Marketing stratégique et opérationnel

Twitter addict

Marketing

International

Commerce

Adobe After Effects

Adobe Premier Pro

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Muse