Kevin GAJECKI

12 années en centre auto dont 7 en qualité de Directeur ont été pour moi une expérience professionnelle riche et gratifiante.

Issu d'une évolution interne depuis le poste de Conseiller de Vente à la fonction de Directeur de Centre, l'univers pluraliste du centre auto m'a offert des compétences diverses dans les domaines techniques, commerciaux et managériaux.

Cette expérience m'a permis d'intégrer le Groupe Alliance Automotive France au poste de Directeur Opérationnel des sites adhérents Groupauto Socalppa.

Attiré par le challenge et animé par le goût de la réussite, les missions qui me sont aujourd'hui confiées attisent ma curiosité et ma motivation.



Mes compétences :

Automobile

COMMERCE

Commerce Automobile

Management

Mécanique

Formation Management

Microsoft Office