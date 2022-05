Marion PERRIN-DESSEIGNE

Pilotage Stratégique, Management d'équipes & Gestion RH opérationnelle :



Développement RH :

- Recrutement, Marque Employeur, plan médias , relations écoles & alternance

- Gestion Plan de Développement des Compétences

- People review, Entretiens Point carrière

- Conception gestion et mise en œuvre de Parcours dévolutions interne, parcours blended-learning, e-formation

- Gestion de Projets , Réorganisations, Accompagnement au Changement



Business Partner RH

-Appui et conseil quotidien auprès des Managers/Directeurs



Notre icone féline "Ramsès" trouve son origine dans l'Ouest Lyonnais (Ecully 69130) où est basé notre Siège Social :

Activité : Entretien auto & Vente de pièces techniques, accessoires automobile, services

Env 2 800 salariés en France :

- réseau de + de 350 sites (env 180 succursales & 170 franchises)

- env. 250 collaborateurs au Siège Social à Ecully (69)

- env 120 collaborateurs sur notre plateforme logistique à St Vulbas (01)



... "ça me parle"... :

> Il nest pas utile de se prendre au sérieux pour travailler sérieusement

> LExigence nexclue pas la Bienveillance, et la Bienveillance nexclue pas lExigence



... 1 cible idéale ... :

> L'optimisation de la performance, individuelle et collective, au service du développement personnel et professionnel de chacun, ET du développement de l'entreprise, en capital humain et Business