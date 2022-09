Kévin GUILBERT

Ingénieur spécialisé dans l'amélioration de procédé de fabrication.

Ayant travaillé dans l'industrie du décolletage, de la découpe et de l'injection plastique avec des machines à hautes cadences manuel, semi-automatique et automatique. J'ai pu acquérir une certaine expérience polyvalente dans la détection des problèmes et la recherche de solution à moindre cout qui de nos jours et plus que primordial pour la sauvegarde de notre industrie.

Fort de ma capacité d'analyse, de ma curiosité et de ma créativité je trouve des solutions simples à des problèmes souvent très complexe en apparence.

Les sociétés pour lesquels je travaille étant de petite structure, j'ai appris à réaliser les études, la conception, les mises en plans en CAO, à rechercher les fournisseurs adéquat, à organiser et planifier les fabrications et leurs intégration.



Mes compétences :

SolidWorks

CAO

Mécanique

Gestion de projet

Management

SMED

5S

Automatisme

Analyse de risque

Veille technologique

Gestion de la qualité