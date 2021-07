Kevin HÉLOU

Intéressé par l'automobile depuis très jeune, j'ai intégré l'ESTACA suite à un cycle préparatoire (PCSI/PSI), pour travailler dans le domaine de la propulsion. Lors de ma dernière année, je me suis spécialisé dans les motorisations thermiques. En complément de ma formation orientée sur l'énergétique moteur (boucle d'air, circuit carburant, combustion & dépollution), j'ai effectué des stages chez des constructeurs et des équipementiers automobiles en France et en Allemagne.



Après un diplôme en 2014, et une expérience dun peu plus de 4 ans en tant que motoriste au sein de l'équipe entre octobre 2018 et juin 2020 chez Aramco Overseas Company sur du suivi dessais banc moteur innovation, toujours via ALTEN.



Entre septembre 2020 et juin 2021, jai travaillé au sein des Labs ALTEN sur le projet Boost à Liquide.



Je suis actuellement à lécoute dopportunités dans le secteur automobile.