Kevin KEVIN KOWU

La connaissance sacquiert par lexpérience, tout le reste nest que de linformation. Albert Einstein.



Passionné par une fonction ressources humaines qui change au gré des évolutions sociales, patronales et des paradigmes économiques, jen explore toutes les facettes.





Jai pris beaucoup de plaisir à :

- Faire de la chasse, à savoir comment ajouter une 5e patte au « mouton ».

- Travailler sur de la communication interne en entreprise, par le biais de newsletters engageante et moccuper de lonboarding des nouveaux compagnons.



Une forte appétence des analyses chiffrées, statistiques et leur plus-value fait que jai beaucoup de plaisir à collecter de la donnée, créer des KPI RH, pour mesurer des processus, déduire des tendances, poser les bases d'une analyse GPEC. La découverte du label happy at work fut pour moi une ruée vers lor.



Un des domaines RH ou je m'épanouis vraiment est l'analyse de données RH, tout ce qui va lier a la GPEC, à lanalyse ou le traitement de données RH mintéresse, toute la fonction elle-même ceci dit.



Actuellement les enjeux de la numérisation RH, m'ont dirigé vers les SIRH où je découvre la gestion de projets et la particularité du domaine.