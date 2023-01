Kevin MANCINO

Diplômé d'un BAC +2 SIO option SLAM (Solution Logiciel Applicatif Métier) de l'école IFCP (Institut de Formation de Cergy Pontoise).



Je suis actuellement Responsable administrateur systèmes et réseaux au sein de l'entreprise Redskins , basé à gennevillier



Je suis passionné par l'informatique en général,mais surtout par la formation, le management d'une équipe, la maintenance et le dépannage d'ordinateur et de serveur, avec une certaine maîtrise de l'assemblement d'ordinateur et le choix matériel.



Ma carrière se peaufine et acquière une certaine expérience dans le monde du travail.



Autonome,j’apprends vite, pose des questions au bon moment et n'hésite pas à en poser pour ne pas faire d'erreur.



Mes compétences :

Java

PHP 5

C

CSS 3

HTML 5

SQL