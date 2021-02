Kévin PHAN

Né en France et d'origine vietnamienne, j'ai intégré en 2007 l'Ecole Internationale de Montpellier du Groupe Sup de Co Montpellier. J'ai eu la chance d'aller à Shanghai en 2009, puis à Chengdu en 2010 dans le cadre de mes études. En Août 2012, je suis heureux de commencer ma carrière professionnelle au sein d'IDF Global à Chengdu.



Ayant grandi à travers deux cultures entièrement différentes (asiatique et occidentale), j'ai su tiré le meilleur des deux cultures et su développé une forte capacité d'adaptation et de responsabilité.



Tout en gardant pour objectif de surmonter les barrières culturelles et linguistique, je suis particulièrement ouvert et enclin à des relations professionnelles et amicales.



