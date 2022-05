Étudiant en dernière année de Master (Bac+5) Lettres Littératures Civilisations Étrangères (LLCE), spécialité Études chinoises, à l'université Paris Diderot-Paris VII, je suis à la recherche d'un stage dans l'équipe du marketing et de la vente d'une entreprise française en Chine. Mes compétences linguistique, mes expériences professionnelles, mes contacts et mon enthousiasme pour le commerce international me permettraient de jouer un rôle d'intermédiaire entre la France et la Chine au niveau du commerce comme de la culture.



Mes compétences :

Chinois

Enseignement

enseignement du français

Français

Traducteur