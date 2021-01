Kevin QUENTIN

Actuellement stagiaire de la formation chez LHH Altedia (Rennes, 35000)



Mes compétences :



- Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs

- Formation et accompagnement

- Création d'outils d'aide à la vente

- Suivi des chiffres et performances

- gestion des litiges et mise en place de solutions adaptées (équipe et clients)