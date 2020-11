Ma mission est daccompagner depuis plus de 10 ans, les marques et les dirigeants dans leurs prises de parole et leurs projets de communication corporate, média et événementielle, en élaborant les stratégies adaptées et en déployant les dispositifs sur les canaux les plus appropriés.

Cultivant un objectif defficacité, de performance et de ROI, je garde dans mon métier une approche business, tout en exploitant pleinement mon appétence pour la créativité et le relationnel avec tous les publics.