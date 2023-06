Khadija BENSLIMANE

Profil

18 ans d’expérience dans des grands projets SI.

Maitrise Fonctionnelle et Métier, Maitrise technique.



Domaine fonctionnel

Télécoms, Logistique, Transport, Médical, Bancaire, Juridique, Territorial, Recherche et Enseignement Supérieur.



Formations Universitaires



 2008, Master 2 Informatique Décisionnelle, Université Lyon 2



Formations Professionnelles

 2002, Ateliers Oracle University

 2000, Analyse Gestion de Projets, AFPA



Techniques Informatiques

 Outils de Gestion de Projets : Px Next, Test Director, Bli manager, Pvcs, Windesing



 Méthode d’analyse et base de données :

- Conception Relationnelles : Merise;

BD : Oracle, Mysql

- Conception Objet, UML

- Multidimensionnels : Conception

datawharehouse, Datamart, Cube

Olap



 Langages

C, C++, JAVA, HTML, JAVASCRIPT,

PASCAL, PERL, PHP, PL/SQL, COBOL,

MATLAB, MDX









 AGL- IDE -ERP –SGBD

- Oracle Forms et Oracle Reports en

mode web (architecture 3 tiers).

- FORMS 4.5/ en mode Client/ Serveur

- DESIGNER 2000,

- POWERBUILDER ,

- ORACLE REPORT BUILDER

- PRELUDE, MAXIMO



 Outils Décisionnels Open Sources

- ETL, TALEND

- Création de schémas Cube OLAP :

Workbench/XML

- Reporting : JaspertReport/iREPORT

- Navigation multidimensionnelle :

Mondrian/Jpivot



 Systèmes

- Windows, Linux, Unix



Langues

- Anglais technique, Arabe



Centre d’intérêt

- Gymnastique, Danse, Cuisine,

Natation, Bénévole pour aide au

soutien scolaire



Mes compétences :

Compétences Techniques

DIRECTOR

Enseignement

Enseignement supérieur

Gestion de projet

Juridique

Logistique

Manager

PVCS

Recherche

Système d'Information

Test

Test Director

Transport