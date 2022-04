Francois PETIT

Parcours :



Carrière sportive de 1989 à 1996



Basketball niveau pratiqué : pro A et pro B

1er tour de Coupe d’Europe avec l’équipe de Saint-Quentin

Selectionné en Equipe de France minime, cadet, junior et militaire.

Champion du monde militaire.



1997 à 2007 chez ORANGE



Ingénieur commercial marché entreprise 2005 dept 27,76,14,61,50

Attaché commercial marché professionnel de 2002 à 2004 dept 27 et 76

Commercial sédentaire marché résidentiel de 1997 à 2002 dept 27



2007 à 2010 chez NEXTIRAONE



Ingénieur Commercial sur département 27,76



2010 à 2011 chez UNIVERSAL CONNECT



Manager commercial sur régions Bretagne, Nord, Normandie.



2011 à ce jour chez Orange Business Services



Ingénieur d'affaires



Mes compétences :

COMMERCIAL

TELECOM

PABX

IPBX

MANAGER

RESPONSABLE