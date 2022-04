Francois PETIT

Gestion des ressources humaines



- Mettre en place, engager et suivre le plan de formation,

- Assister, conseiller et informer en matière de Droit du Travail et de réglementation les responsables opérationnels des différents sites dans l’application de la politique sociale,

- Soutenir les opérationnels dans le recrutement (sélection des candidatures, entretiens, choix final).

-Elaborer les budgets en termes de coûts (salaires, formation…).



Gestion administrative du personnel



- Etablir les contrats de travail et avenants,

- Assurer la gestion des absences, maladies, congés …,

- Préparer et gérer les dossiers disciplinaires,

- Créer, mettre en place et suivre les statistiques internes (absentéisme, Turn-over, effectif…),

- Elaborer les documents sociaux (bilan social, égalité professionnelle, négociation annuelle obligatoire…),

- Assurer les relations avec les organismes sociaux, agences de travail temporaire, médecine du travail, Pôle emploi…



Traitement de la paie



- Elaborer les paies depuis la collecte d’information à la vérification,

- Gérer les déclarations des charges sociales et fiscales,

- Vérifier et valider les écritures comptables.



Autres compétences



- Forme sur les outils bureautiques Microsoft Office le personnel interne,

- Maîtrise des applications Zadig Networking People ADP, Hypervision et SAGE (sous environnement SQL)



Mes compétences :

Bureautique

Ressources humaines

Paie

Droit social

Formation