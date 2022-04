Khalfi TOUHAMI

J’ai une expérience de plus de 5 ans dans les secteurs industriels et dans différentes groupes d'envergure , réparties entre l’ achat et management de projet Ce passage par les différents postes de membre d’équipe projet m’a permis : - d’une part le bon maîtrise des différentes missions et des actions - d’autres part l’opportunité d’acquérir des savoir-faire métiers tel que AMDEC ,PDCA ,DMAIC, cahiers des charges en industrialisation ; négociation , analyse budgétaire aux achat ; ce qu’est un atout pour le challenge et l’accompagnement des équipes. -Le long de mon carrière j’étais amené à gérer des fournisseurs de différents métier et assurer en travaillant en équipe leurs accompagnement et leurs maîtrise ainsi des clients automobiles à différentes exigences et cultures industrielles un échange qui m’a permis de développer et travailler sur la flexibilité dans les communications selon les exigences et conditions. - j'ai géré fonctionnellement des équipes pluridisciplinaires assurant le suivi des budgets projet et contrôlant les jalons clients et internes tout en respectant les exigences et restrictions requises



Mes compétences :

Achats

SAP Production Planning

Gestion de la production

Logistique industrielle