Khalid ABOUKHALID

Notre vocation : faire découvrir à nos clients leurs propres ressources sur lesquelles ils n'ont plus la main.



Nos atouts :

Praticien certifié en Programmation Neurolinguistique PNL,

Praticien certifié en hypnose Ericksonienne,

Instructeur certifié en Hypnose, par le National Guild Of Hypnotists NGH, Marlborough, Boston.

Nos diverses recherches et conférences sur le stress, la susceptibilité, les valeurs, ...

Notre expérience dans une grande banque de la place;

Notre background :

DEA de l'Université de Nanterre Paris X;

Diplôme du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris.