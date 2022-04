Samid AZIZ

Expert Hydrogéologue : Directeur d'études

site web :Array

- Expert Judiciaire Près la Cour d'Appel d'Amiens en Environnement

- Expert Près la Cour Administrative d'Appel de Douai en Environnement

- Hydorgéolgue Agréé en matière d'Hygiène et Santé Public par les Préfets Régionnaux dans l'Yonne (89), la Seine et Marne(77) et l'Oise (60 Coordonnateur),



depuis plusierurs années j'offre mes services aux grands comptes et aux responsables environnement des PME, PMI et aux collectivités territorielles.



je souhaite me développer et rencontrer des responsables qui ont besoin d'assistances en environnement pour leur sites induistriels ou projets d'aménagement.



ma démarche est de rechercher les solutions les mieux adaptées au site concenrné.



Familiarité avec les dossiers réglementaires et la gestion des interactions avec les administrations instructices (Inspecteurs, Sous Préfets, Secretaire de Prefet, Tribunaux, etc).



Mes compétences :

Climatisation

Eaux pluviales

Environnement

Environnement Durable

Forage

Gestion des eaux

Gestion des eaux pluviales

ICPE