Khalid ACHIAKH

Fondateur de la société Anfa Conseil - préalablement 10 ans d’expérience de management des entreprises du secteur de l’assurance et de la banque précédées de 7 ans dans le conseil et les études :

· Secteurs des assurances (toutes branches et activités) et de la banque

· Connaissance des réseaux de distribution salariés et non-salariés et du back-office

· Large expérience fonctionnelle : Contrôle de gestion et Comptabilité, Actuariat, Gestion et rémunération d’une force de vente, Systèmes d’Information, Pilotage de processus, Logistique, Achats

· Management d’équipes pluridisciplinaires

· Gestion d’un contexte de fusion et post-fusion

· Direction de projets et conduite du changement

· Spécialisation dans la dématérialisation des courriers entrants et les outils de GED et Workflow

· Gestion de la relation avec les administrateurs, les partenaires sociaux et les partenaires externes



