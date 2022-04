Khalid ALAOUI

Féru des mots et des livres en tant qu'objet, et fort de mes différentes expériences dans le milieu du livre et de l'édition, j'ai décidé de créer en 2011 ma propre structure de fabrication d'ouvrages. Ainsi est né "Mes Mots Editions", qui propose des services d'impression/édition à destination de toute personne désireuse de produire son ouvrage, de quelque nature qu'il soit, mais qui ne possède pas les compétences techniques pour le faire, ni ne dispose d'un budget important.



Le but est avant tout de vous aider à savourer le plaisir de voir votre livre imprimé et réalisé de façon professionnelle, respectant les normes strictes de l'édition et vous permettre de réaliser votre rêve sans avoir à vous préoccuper des considérations techniques et, surtout, sans vous ruiner.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, en attendant la refonte de mon site début 2013 !



K. Alaoui