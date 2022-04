Master en Audit et contrôle de gestion

44 ans, Marocain, Marié ,03enfants

Rce Chabab Ain Sebaa imm.20 Esc C N°9

20250 Casablanca





Mes compétences :

Réalisation des contrôles budgétaires avec analyse

Gestion du risque client

Gestion des immobilisations

Réalisation des procédures du contrôle interne

Suivi des dossiers imports et exports

Audit interne

Gestion des stocks

Supervision de la gestion de la trésore

Les arrêtés comptables et états de synthèses