Khalid BADAOUI

PARCOURS PROFESSIONNEL :

_ 2005 - Assistant comptable - SARL Cabinet Rougeron

_ 2006 2007 - Assistant réviseur comptable - Audit & Reporting

_ 2007 2009 - Réviseur comptable - Auditeurs Associés

_ 2009 2012 - Chef de mission expertise comptable - Soficogest



FORMATION :

_ 2000 - Baccalauréat STT CG (Casablanca - Maroc)

_ 2000 2002 - DUT GEA (Université Paris 13)

_ 2002 2005 - DECF et DESCF en alternance ( Ecole Nationale de Commerce)

_ 2006 2009 - Expert Comptable Stagiaire ( Ordre des Experts Comptables)



POSTE ACTUEL :

Chef de Mission - SOFICOGEST

_ Mission Comptable

_ Mission Fiscal

_ Mission Social

_ Mission Juridique

_ Mission d'Audit

_ Mission Délocalisation du Service Tenue Comptable



CENTRES D'INTERETS :

_ Dialogue des civilisations et entreconnaissance

_ Sociologie et développement personnel

_ Histoire



Mes compétences :

Judo

Culture

Sociologie

Comptabilité

Audit

Voyage